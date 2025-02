Bradisismo ai Campi Flegrei: attivata anche la Protezione Civile di Baronissi

di Redazione ZON

Baronissi risponde all’appello della Regione Campania: la Protezione Civile comunale è stata attivata per far fronte all’intensificarsi dello sciame sismico legato al fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei.

A partire da oggi, nell’ambito del Piano Nazionale di emergenza, sono operativi presidi fissi gestiti dai volontari dei gruppi comunali e delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) campane, sotto il coordinamento del Centro Operativo Comunale (COC).

La squadra di Baronissi, composta da quattro volontari, garantirà la propria presenza dalle 14 alle 20, assicurando un presidio costante e pronto a intervenire in caso di necessità.

L’impegno rientra nelle misure preventive messe in atto per monitorare la situazione e supportare le comunità locali in un momento di particolare allerta. L’obiettivo è garantire sicurezza, assistenza e informazioni aggiornate alla popolazione interessata dal fenomeno sismico.