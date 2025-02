Casal Velino: ladri tentano furto con i proprietari in casa, ma fuggono a mani vuote

di Redazione ZON

Casal Velino – Non si placa l’ondata di furti nel Cilento. L’ultimo episodio si è verificato in località Verduzio, dove alcuni malviventi hanno tentato di introdursi in un’abitazione mentre i proprietari si trovavano al piano inferiore. Qualcosa, però, è andato storto e i ladri si sono dati alla fuga senza riuscire a portare via nulla.

Sono in corso le indagini per risalire agli autori del tentato furto. Intanto, cresce la preoccupazione tra i residenti della zona, già allarmati per la recente escalation di episodi simili.