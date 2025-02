Polizia di Stato Operazione alto impatto: espulsioni dal territorio nazionale di cittadini extracomunitari irregolari

di Redazione ZON

Nella giornata di ieri 19 febbraio 2025, gli Agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno hanno controllato e rimpatriato tre cittadini irregolari sul territorio nazionale, in particolare:



Il primo cittadino del Marocco classe ’89, gravato da numerosi precedenti penali tra cui furto aggravato, lesioni, rissa, porto di armi o oggetti atti ad offendere, violenza sessuale, danneggiamento, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, reati in materia di immigrazione e stupefacenti. Inottemperante a pregresse espulsioni intimate, l’ultima emessa nel 2018 dal Prefetto di Lucca.

Il secondo cittadino marocchino, classe ’63, già colpito da provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno nel 2020.

I due extracomunitari sono stati definitivamente rimpatriati con volo diretto in Marocco, in partenza da Roma Fiumicino per Casablanca.