Bridgerton 2 disponibile dal 25 marzo su Netflix: ecco le news

Ce l’aspettavamo tutti una seconda stagione di Bridgerton, anzi, a giudicare dall’enorme successo riscosso dalla prima stagione, un secondo capito risultava quasi d’obbligo. Tornano su Netflix della famiglia Regency, con i suoi numerosi figli, entusiasti e desiderosi di trovare l’amore..e non solo. Ma andiamo con ordine

Dove erevamo rimasti?

Era il 25 dicembre 2020: ancora sotto effetto del lockdown, circondati da leccornie natalizie, ci accingevamo a provare questa nuova produzione Netflix, che prometteva bene già dalla trama. Un’ambientazione già vista, storie d’amore e di sesso a corte, ma con quella punta di ironia e comicità che mancava ad ogni produzione precedente di questo genere.

2 anni dopo, ecco che spuntano già le prime foto del cast alla première londinese della seconda stagione, insieme alle rivelazioni degli attori sui prossimi 8 episodi di Bridgerton 2.

Partiamo dal maggiore, il signor Anthony Bridgerton, il maggiore dei fratelli e sorelle della famiglia protagonista, che deve ancora martirarsi. Invischiato in un triangolo amoroso tra le sorelle Sharma, nella seconda stagione assisteremo (forse) allo sciogliersi di queste indecisioni.

Più amore, meno sesso

E’ stato anche anticipato che si soffrirà poco e si farà ahimè meno sesso rispetto alla prima stagione, quest’ultimo targato uno degli elementi caratteristici della serie. La conferma di minor lussuria è arrivata anche da Chris Van Dusen, lo showrunner. “Non è mai stata una questione di quantità di scene hot“, racconta sempre Van Dusen, “in questa stagione della serie quello che conta è la progressiva erosione dell’intimità. E poi non abbiamo mai girato una scena di sesso solo per gusto di farlo. Solo solo a servizio di qualcosa di più grande“.

Intanto Penelope Featherington (Nicola Coughlan) è ancora una presenza invisibile, nonostante la sua fervente attività da scrittrice sotto copertura. Continua anche ad intessere il rapporto platonico con Colin, per il quale sembra provare qualcosa di più che semplice amicizia. .

Anche in questo secondo appuntamento saranno presenti cover strumentali di successi pop: per esempio Material girl di Madonna, Dancing on my own di Robyn e You oughta know di Alanis Morrisette. Spunterò anche un classico successo di Bollywood per omaggiare le due sorelle Kate ed Edwina, di origini indiane anche le attrici.

Gli altri fratelli e sorelle Bridgerton

Inanto Eloise (Claudia Jessie) fa dannare sua madre per il suo rifiuto per l’alta società. Preferisce indagare sui misteri, che la portano a conoscere un ragazzo, un intellettuale. Sembrerebbe terreno fertile per una storia d’amore, ma è ancora tutto da vedere.

Daphne (Phoebe Dynevor) torna in scena senza duca, come di donna saggia e grande consigliera, specialmente nei riguardi di Anthony. Benedict (Luke Thompson) è invece sempre più perso nell’arte, finendo a letto con una modella di nudo conosciuta in Accademia.

Balli e feste

In Bridgerton 2 non mancheranno certo gli eventi mondani. Secondo le indiscrezioni, è stato rivelato che sono state utilizzate anche 500 comparse per scena. Tante feste, balli e decorazioni, in location da sogno, che aiuteranno i nostri protagonisti a risolvere le proprie vicende amorose, in quella che sarà un’attesissima seconda stagione