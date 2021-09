Britney Spears: la cantante annuncia il fidanzamento

Dopo quattro anni di frequentazione, Britney Spears e il fidanzato Sam Asghar sono pronti a convolare a nozze. Ad annunciarlo, è la stessa pop star su Instagram

In seguito alle strazianti e turbolente vicende che l’hanno vista protagonista negli ultimi anni, Britney Spears è pronta a lasciarsi gli ultimi dolorosi anni alle spalle.

Dopo una battaglia intrapresa dalla stessa Britney Spears per porre fine alla conservatorship durata per quasi tredici anni ed esercitata dal padre, solo di recente quest’ultimo ha chiesto anche lui di poter porre fine al proprio ruolo di tutore legale.

Una lotta per la propria libertà dura ed estenuante quella che ha dovuto affrontare la Spears, ma finalmente il tanto e atteso traguardo sembra essere vicino.

Durante questo periodo, la pop star non ha mancato di spendere sincere e commoventi parole verso il suo fidanzato Sam Asghar, ringraziandolo per tutto l’affetto e il sostegno che le ha dimostrato. Sam e Britney si sono incontrati per la prima volta nel 2016, sul set del video musicale “Slumber Party”. Da allora i due non si sono più lasciati, e adesso sono pronti a fare il grande passo e convolare a nozze.

La Spears è già stata sposata in passato con il rapper Kevin Federline, dalla quale ha avuto due figlie, e in seguito ha avuto un secondo matrimonio con un’amico intimo, Jason Alexander, durato però solo 55 ore.

Ad annunciarlo è stata la stessa Britney, la quale ha pubblicato sul suo account Instagram un video in cui mostrava l’anello di diamanti ricevuto per la proposta. Non ci posso credere- ha scritto la cantante nella didascalia del post, estremamente emozionata. In solo poche ore, il filmato ha raggiunto oltre due milioni e mezzo di “mi piace”.