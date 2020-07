Approfittando delle vacanze in Puglia, la famiglia Beckham starebbe organizzando le nozze del primogenito Brooklyn con l’ereditiera Nicola Peltz

I Beckham, attualmente in vacanza in Puglia presso una villa che costa circa 3500 euro a notte, starebbero unendo il dilettevole all’utile, tentando di porre le basi all’organizzazione del matrimonio del primogenito Brooklyn con la venticinquenne ereditiera e modella Nicola Anne Peltz.

Al periodico DailyMail, una fonte molto vicina alla coppia avrebbe confermato che i due hanno intenzione di sposarsi nel 2022 in Italia; la location scelta sarebbe Borgo Egnazia, già opzionata da Jessica Biel e Justin Timberlake per il loro sì e da Madonna per i festeggiamenti del suo cinquantesimo compleanno.

Tutta l’organizzazione sarebbe in mano a Victoria Beckham e alla futura nuora, la quale avrebbe chiesto (e ottenuto) la possibilità di sposarsi con rito ebraico, in omaggio alle sue radici che poi sono le stesse dell’ex Spice Girls.

Insomma, il matrimonio tra il rampollo della famiglia Beckham e Nicola Anne Peltz, che stanno insieme da dieci mesi, è ancora fresco di annuncio ma è già l’evento glamour più atteso dello showbusiness internazionale: dichiarandosi a mezzo social (ne abbiamo scritto qui) lui ha messo al dito della sua promessa sposa un diamante da cinque carati, molto simile a quello che suo padre David regalò a suo tempo a Victoria.

E Nicola ha ringraziato definendosi “la ragazza più fortunata di sempre”. Touchè.

Leggi anche