Bruno Astorre morto in Senato. Avviate indagini

di Gaudieri Brunella

E’ morto oggi nel primo pomeriggio il Senatore del PD Bruno Astorre. Si trovava a Palazzo Cenci a Roma e dopo l’accaduto le porte del palazzo sono state chiuse, mentre l’entrata dell’ufficio coperta da teli rossi per impedirne la vista ai giornalisti.

Tra qualche giorno Astorre avrebbe compiuto 60 anni e l’ufficio dove si trovava è stato sottoposto a perizie in quanto si è deciso di avviare le indagini per accertamenti sulle cause del decesso.

Molti sono i parlamentari che si sono riuniti in Piazza Sant’Eustachio, tra cui Nicola Zingaretti. Tante altre sono le persone sconvolte ed addolorate anche poichè non sono chiare le cause del decesso.

Il Senatore Astorre si trovava in uno degli uffici del Senato. Avrebbe compito 60 anni l’11 marzo e dal 2013 era segretario regionale del PD nel Lazio.

Le indagini in corso sono al momento rubricate come istigazione al suicidio e la polizia scientifica è a lavoro per i rilievi. Secondo le prime indiscrezioni, esaminate le risultanze dell’atto istruttorio si valuterà per effettuare l’autopsia. L’esame autoptico è stato preceduto da una prima verifica sul posto del medico legale.

Anche Giorgia Meloni in un post su Twitter ha espresso il suo cordoglio per la prematura scomparsa dell’esponente politico dell’opposizione e si è stretta al dolore della moglie e della famiglia.