De Luca 3 marzo 2023: sanità e autonomia differenziata

di Gaudieri Brunella

De Luca apre la diretta del 3 marzo 2023 commentando gli avvenimenti della strage di Cutro. Il presidente parla di “solidarietà che non c’è”. In passato qualcuno aveva affermato la necessità di realizzare un “blocco navale” per impedire lo sbarco dei migranti. “Cose vergognosamente demagogiche senza pensare a difendere i valori umani fondamentali” asserisce De Luca. Ci vuole un’iniziativa serie da parte dell’Europa.

Covid: abbiamo retto, abbiamo fatto un miracolo nonostante abbiamo 10 mila dipendenti in meno. Rigore mentre qualcuno faceva cortei per accaparrare voti dei no vax. In Campania solo 12 mila posti letto nelle strutture pubbliche, mentre per il personale abbiamo tra i 15 e 20 mila dipendenti in meno dopo gli anni del commissariamento. Nonostante tutto la sanità campana ha retto benissimo durante la pandemia ed oggi si sta lavorando per migliorarne struttura e servizi e rendere un servizio di alta qualità. A Castellamare di Stabia si intende realizzare un ospedale completamente nuovo.

Conferenza delle regioni: essa si espressa a maggioranza sull’autonomia differenziata sulla bozza di progetto presentato da Calderoli. A favore anche le regioni meridionali, quando in realtà questa bozza penalizza il sud, ma purtroppo nella voto ha prevalso una logica di partito. La sanità ricorda De Luca è uno dei temi decisivi dell’autonomia differenziata e nell’ipotesi di Calderoli si vuole lasciare un residuo fiscale importante alle regioni del nord, poiché queste sono le più ricche e vi contribuiscono maggiormente. Non sarà possibile acquisire i Lep, i livelli essenziali delle prestazioni se verrà attuata questa proposta.

Progetti ed infrastrutture: la regione Campania ha investito 300 milioni di euro per l’ Eav con l’ Alstom per interventi straordinari di modernizzazione sul percorso della penisola sorrentina.