Il premier, però, sta aspettando il sì di Salvini per confermare la scelta. Conte ha intenzione di rompere definitivamente con Bruxelles

Gli indugi, finalmente, non godono più del loro spazio. La situazione politica sta per cambiare in maniera irreversibile, anche dal punto di vista europeo. Se finora Giuseppe Conte era stato attendista, calmo e possibilista nel raggiungere un accordo con l’Unione Europea, ora è pronto definitivamente a rompere. Il premier è stretto in una morsa. Da un lato vi sono i dettami dell’Europa che tenta comunque di fare un accordo. Dall’altro, la voglia matta di adeguarsi ai dettami di Matteo Salvini e rompere definitivamente.

E Giuseppe Conte ha scelto definitivamente. Il lato “oscuro” della forza ha prevalso, la causa di Salvini è stata ufficialmente sposata. La trattativa a Bruxelles è più complicata di quanto si aspettasse e, nei due giorni trascorsi nel palazzo di Justus Lipsius, ha raccolto ben poca solidarietà da parte dei leader europei. I partner della zona euro non si sbilanciano, si affidano completamente alle valutazioni tecniche della Commissione, e anche la Cancelliera Merkel si è premurata di far sapere di non aver parlato con Conte della procedura.

Un sostanziale isolamento dell’Italia che costringe il presidente del Consiglio a rafforzare i toni e ad utilizzare in Europa strumenti salviniani. L’intenzione è quella di sfruttare il “veto” bloccando, di fatto, la nomina del presidente della Commissione, contando anche sull’appoggio del Regno Unito (quasi sicuro). A questo punto, Francia e Germania sarebbero impantanate nel fango, con l’esigenza di trovare un accordo entro il 30 Giugno.

Il tutto, naturalmente, garantirebbe anche un’unione coesa di Governo. In sostanza, il presidente del Consiglio mette sul piatto la compattezza di un esecutivo pronto a “marciare” verso Bruxelles. E prepara la sua strategia per evitare di essere scavalcato definitivamente dai colleghi Di Maio e Salvini.

Avrà ragione? Lo scopriremo più in là.