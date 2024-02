Bullismo a Gioia Tauro: denunciati due minori

di Anna Del Prete

BULLISMO A GIOIA TAURO – Quello che è successo in una scuola di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, è un’ennesimo atto di bullismo. Due minori avrebbero messo in atto degli episodi volti ad offendere un loro coetaneo con lieve ritardo di apprendimento.

La Polizia Locale ha denunciato in stato di libertà i due bulli in seguito alle indagini svolte. L’operazione è stata condotta con il coordinamento della Procura presso il Tribunale per i minori di Reggio Calabria.

Bullismo a Gioia Tauro: la denuncia della vittima

La vittima, un ragazzo con lieve ritardo nell’apprendimento, era oggetto di scherno e violenza da parte dei due bulli. Subiva gravi atti di violenza fisica e verbale nei suoi confronti nell’istituto scolastico da loro frequentato

Le violenze sono perdurate per molto tempo. Solo nel settembre scorso la vittima, accompagnata e supportata dai genitori, ha denunciato quanto gli stava accadendo. Due episodi, in particolare, ha spinto il giovane a recarsi in commissariato e raccontare tutto.

Da qui è scattata l’attività investigativa che ha portato all’individuazione dei due giovani presunti autori delle condotte di violenza fisica e morale nei confronti del loro coetaneo.

Fonte: Ansa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Giornata nazionale contro Bullismo e Cyberbullismo: le iniziative a Torino