Bullismo a Latina: tutti promossi i bulli indagati

di Anna Del Prete

BULLISMO A LATINA – Un caso di bullismo è stato denunciato nell’Aprile scorso in una scuola di Latina, che aveva coinvolto un’intera classe di terza media. La vittima era una 13enne che era presa di mira dai bulli, tramite una chat dell’odio per insultarla e denigrarla.

Ad oggi tutti i minorenni indagati per istigazione al suicidio e stalking, sono promossi con solo il 6 in condotta e la possibile archiviazione del caso.

Bullismo a Latina: gli insulti ricevuti e la denuncia

“E’ come l’ebola, chi la tocca muore ed esce dal gruppo”, “imitate la sua postura e prendetela in giro”, “se muori non se ne accorge nessuno”; queste sono solo alcune delle frasi che i 14enni coinvolti scrivevano in un gruppo dedicato per insultare e prendere in giro la ragazzina.

La vittima aveva iniziato ad entrare sempre più tardi a scuola per non incrociare i suoi carnefici e non sentire l’odio dei compagni. Fin quando una ragazza del gruppo, stanca da quell’odio, si è allontanata e ha raccontato tutto alla 13enne aiutandola a denunciare.

I bulli oggi, dopo la denuncia

Ad oggi, come viene riportato da Il Messaggero, tutti i ragazzi coinvolti con l’accusa di stalking ed istigazione al suicido sono stati promossi con l’unica “punizione” del 6 in condotta.

I genitori degli accusati non hanno voluto punire e responsabilizzare i propri figli, riferendo alle autorità che fosse tutto un gioco. Si sono anche rifiutati di far iniziare un percorso di giustizia “riparativa” per far comprendere ai ragazzi la gravità delle loro azioni.

In attesa di sviluppi, la madre della vittima spera di vedere i bulli impegnati di un percorso rieducativo che può essere solo volontario. Tutto questo, spera la madre, per evitare che mesi di umiliazioni siano ridotti al semplice 6 in condotta.

