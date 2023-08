Climate change: il parere del fisico Zichichi

di Rita Milione

“Il climate change non è tutta colpa dell’uomo”, afferma il fisico e divulgatore scientifico italiano Antonino Zichichi, definito il “negazionista” delle colpe dell’uomo, a riportare la notizia Radioradio.it. Ma sarà davvero così? È davvero possibile avere la certezza assoluta sulle responsabilità del climate change? Quanto davvero influisce l’uomo? Voci discordanti dalla maggioranza della comunità scientifica ce ne sono. Una spiegazione l’ha sempre data Antonino Zichichi.

Infatti, il fisico è stato definito un “negazionista” dei cambiamenti climatici, anche quando scrisse una lettera su Il Giornale per rispondere a Greta Thunberg, alla quale desiderò riferire che “attribuire alle attività umane il surriscaldamento globale è senza fondamento scientifico“.

Zichichi e la cultura scientifica

Per il grande pubblico Zichichi è soprattutto un divulgatore di scienza, che riesce a portare l’attenzione dei media sul mondo scientifico anche grazie alle sue presenze televisive. La sua peculiarità all’interno della comunità scientifica riguarda anche il suo credo cattolico, in base al quale dichiara di perseguire un approccio alla scienza non in contrasto con la fede.

Aspre critiche ha suscitato soprattutto il suo libro su Galileo, Galilei, Divin Uomo, che viene considerato da alcune recensioni come un libro a tema, perché nega l’esistenza di uno scontro tra scienza e Chiesa cattolica nella vicenda del processo a Galileo Galilei e la contrapposizione fra scienza e fede in generale