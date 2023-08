Unesco: “Inserire Venezia nella lista dei patrimoni a rischio”

di Antonio Jr. Orrico

Il conto alla rovescia è già cominciato. Il tempo è agli sgoccioli e sta scadendo man mano. L’allarme dell’UNESCO è di quelli da far tremare tutti. L’agenzia culturale delle Nazioni Unite, infatti, ha messo in allerta l’Italia per il pericolo riguardante Venezia. Quest’ultima è stata inserita nella lista relativa ai “patrimoni a rischio”, a causa del nuovo rapporto del Patrimonio Mondiale. C’è la forte possibilità che ci siano dei danni irreversibili impossibili da risolvere.

Secondo il documento, la situazione è catastrofica: “Bisogna inserire subito Venezia. Purtroppo, la città sta subendo gli effetti del continuo deterioramento dovuto all’intervento umano, compreso il continuo sviluppo urbanistico, gli impatti del cambiamento climatico e il turismo di massa.“

Già due anni fa l’Italia evitò l’inserimento nella danger list grazie alla decisione di vietare le grandi navi nel canale San Marco ma anche alla promessa di un piano di conservazione. Secondo l’UNESCO, però, tutto questo non basta, il divieto dovrebbe essere esteso ad altre zone e ad altri modelli di imbarcazione.

La messa in funzione del sistema MOSE, le barriere di protezione dell’acqua alta, lo smantellamento del deposito Gpl di Chioggia, sono tutti elementi positivi per il salvataggio della città, ma la situazione è sempre più grave. Infatti, i piani di sviluppo urbanistico per la città favoriscono l’arrivo di altri turisti con conseguente spopolamento della città. L’idea più prorompente è quella di elevare l’isola e creare nuove zone cuscinetto per preservare l’ecosistema.

A settembre è previsto il voto del Comitato Mondiale del Patrimonio composto da 21 stati in rappresentanza dei 194 membri. Gli esperti dovranno decidere se inserire Venezia nella danger list declassando così la città.