Fienile in fiamme a Sassano: indagano i Carabinieri

di Rita Milione

Attimi di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 2 agosto, nella frazione Caiazzano di Sassano, dove, per cause ancora in corso di accertamento, un incendio – come riporta Salerno Today – è divampato all’interno di un fienile situato a poca distanza da un’abitazione in via Ascolese.

Ad aver lanciato l’allarme i proprietari che velocemente hanno allertato i Vigili del Fuoco, i quali, una volta giunti sul posto, hanno domato le fiamme. Indagano i Carabinieri per individuare la causa dell’incendio.