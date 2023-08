Google Doodle: oggi è dedicato alla Women’s World Cup

di Antonio Jr. Orrico

Una celebrazione in pompa magna. Anche Google oggi decide di celebrare una manifestazione sportiva importantissima come la Women’s World Cup. Infatti, il Doodle di oggi è dedicato alla Coppa del Mondo femminile 2023. Si tratta di un campionato al femminile che, nel 2019, è passato da 24 a 32 squadre; alla sua nona edizione, si sta svolgendo in Australia e in Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto 2023.

Ciascuna nazionale ha fornito una lista finale di 23 giocatrici (tre delle quali nel ruolo di portiere). I gironi della Women’s World Cup, protagonista del Doodle di Google di oggi, sono otto, e sono organizzati tramite un sistema “all’italiana”. Il sistema prevede dei “gruppi” con partite di sola andata, e ciascuno di questi è composto da quattro squadre. Queste quattro squadre si affronteranno in tre partite, dove passeranno agli ottavi di finale le prime due del girone.

Queste ultime squadre accederanno alla fase a eliminazione diretta ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finali ad accoppiamenti interamente prestabiliti. Gli incontri, come per ogni fase ad eliminazione diretta, saranno basati su partite uniche ed eventuali tempi supplementari e tiri di rigore in caso di persistenza della parità tra le due contendenti.

L’Italia sarà impegnata domani, contro il Sudafrica, in una partita decisiva per le sorti del Mondiale. La nostra Nazionale può qualificarsi matematicamente agli ottavi in caso di successo. Anche in caso di pareggio, dovranno sperare che l’Argentina non vinca contro la Svezia. In caso di una vittoria delle svedesi, subentrerebbe il regolamento della classifica avulsa che premierebbe le argentine per una migliore differenza reti.