Bullismo a Pavia: 14enne preso a sassate da una baby gang

BULLISMO A PAVIA – Un altro atto di bullismo si è consumato a Pavia in pieno centro storico. Un ragazzino di 14 anni, di origini egiziane, è stato accerchiato, pestato e preso a sassate da un gruppo di coetanei. Il ragazzino è finito in ospedale con un trauma cranico, ferite e contusioni varie.

La baby gang aveva preso di mira il ragazzino già sui banchi di scuola. E’ la prima volta però che sfociano in una vera e propria aggressione. I genitori del 14enne, conoscendo la situazione, non lasciavano mai il figlio da solo quando lo accompagnavano a scuola.

Le autorità stanno indagando sulla vicenda per identificare gli aggressori.

Bullismo a Pavia: l’aggressione subita dal gruppo

L’aggressione è avvenuta domenica pomeriggio, 1 ottobre, in pieno centro storico, precisamente tra Strada Nuova e il Ponte Coperto. Il ragazzino era con i suoi amici, quando si è ritrovato circondato dal branco di suoi coetanei – avevano tra i 15 e i 16 anni – che lo hanno preso a botte e a sassate.

Dopo l’aggressione, il 14enne ha chiamato i genitori e portato all’ospedale San Matteo, dove è rimasto in osservazione fino a lunedì sera con una prognosi di tre giorni a causa del trauma cranico subito.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare gli autori del pestaggio, analizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

La testimonianza del padre del 14enne

Il 14enne era già vittima dei soprusi della baby gang tra i banchi di scuola, ma è la prima volta che il gruppo sfocia nella violenza. A raccontarlo, il padre della vittima, che aveva già denunciato la situazione:

«Da mesi è tormentato da questi giovani, lo hanno preso di mira e non si capisce il perché. Ho già denunciato la situazione e sono costretto ad accompagnare mio figlio a scuola al mattino e a prenderlo all’uscita. È inaccettabile»

Le parole di Gian Marco Centinaio

Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, esprime la sua vicinanza alla vittima del pestaggio e alla sua famiglia. Questo è quanto dichiarato:

«Dimostra che le norme approvate dal governo contro i minori violenti sono giuste e arrivano nel momento opportuno, per combattere un fenomeno ormai diffuso e intollerabile. Ora bisogna accertare fino in fondo cosa è successo e capire perché quei piccoli delinquenti sono stati liberi di picchiare ancora la loro vittima, nonostante fossero già stati denunciati. Poi mi auguro che si applicherà il nuovo decreto, anche per dare l’esempio ai loro coetanei e alle famiglie che ignorano o, peggio, coprono i comportamenti violenti dei loro figli».

