Insieme contro bullismo e cyberbullismo: l’iniziativa dell’Ateneo fiorentino

di Rita Milione

La Regione Toscana, l’Ufficio scolastico regionale e l’Università degli Studi di Firenze fanno squadra e stringono un accordo di due anni per fare rete nelle scuole e contribuire con risposte di livello scientifico a creare buone relazioni tra pari e tra studenti e adulti per prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

In particolare l’Università sosterrà le scuole nel costruire una rete di docenti formati nella gestione delle relazioni in classe e supporterà insegnanti, studentesse e studenti con interventi di contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Sarà al fianco degli istituti anche per la creazione di politiche scolastiche che aiutino le studentesse e gli studenti più a rischio di vittimizzazione a sentirsi accolti e al sicuro, grazie all’attivazione di sistemi di segnalazione e richiesta di aiuto coordinati da personale adeguatamente selezionato e formato. Infine sosterrà le scuole nella realizzazione di incontri di sensibilizzazione rivolti ai genitori e la Regione nelle azioni di valutazione e monitoraggio scientifico del progetto.

“Con questo accordo al fianco di Regione Toscana e Ufficio scolastico regionale si consolida il ruolo del dipartimento di formazione, intercultura, lingue, letterature e psicologia e dell’Università di Firenze come principale interlocutore istituzionale per la formazione di docenti per il contrasto del bullismo e cyberbullismo – spiega la prorettrice alla didattica dell’ateneo fiorentino, Ersilia Menesini –. L’intesa prevede la collaborazione dell’università anche in altre attività che i singoli istituti organizzeranno per aiutare gli studenti più a rischio e per sensibilizzare i genitori”.