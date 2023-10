Autostrada del Mediterraneo, chiusure notturne per ispezioni programmate delle gallerie

di Redazione ZON

Per consentire le attività riguardanti il monitoraggio periodico che Anas ha programmato lungo la rete stradale e autostradale, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare in prossimità delle gallerie ubicate lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, tra le regioni Calabria e Campania.

In Campania, nel territorio comunale di Salerno, per consentire le attività ispettive delle gallerie Montevetrano I e II, a partire da mercoledì 5 e fino a giovedì 6 ottobre, in orario notturno tra le ore 22:00 e le ore 05:00 del giorno successivo, sarà in vigore la chiusura al traffico del tratto autostradale in direzione sud dal km 13,510 al km 18,425, con uscita obbligatoria dall’autostrada in direzione sud dal km 13,510 (svincolo di S. Mango Piemonte) al km 18,425 (Svincolo di Pontecagnano nord).

I veicoli provenienti da Salerno dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di San Mango Piemonte con re immissione in A2 in direzione nord, fino allo Svincolo di Fratte e proseguimento sulla SS18 Tangenziale di Salerno e rientro in A2 direzione sud presso lo Svincolo di Pontecagnano.

Pe i soli veicoli leggeri viene consigliato di usufruire dell’uscita obbligatoria in direzione sud presso lo svincolo di San Mango Piemonte prosecuzione su via Trinità rientro in A2 presso lo svincolo di Pontecagnano in direzione sud.