Perugia, lezioni della Polizia sul cyberbullismo e adescamento

di Antonio Jr. Orrico

Due temi fondamentali, da affrontare in modo diretto e senza fronzoli. A Gubbio, vicino Perugia, c’è stato infatti un incontro che ha visto protagonisti oltre 250 alunni e 20 insegnanti delle ultime classi della scuola secondaria di primo grado per quel che riguarda il cyberbullismo e l’adescamento. Dall’altra parte della cattedra, c’era il personale del Centro operativo per la sicurezza cibernetica in Umbria, che ha condiviso con gli studenti importanti conoscenze su tematiche di difficile approccio.

Naturalmente, ad essere sottoposti sotto la particolare attenzione e sotto la lente d’ingrandimento degli operatori della Polizia di Stato sono stati i fenomeni riguardanti cyberbullismo e adescamento. Il personale del Centro operativo ha fornito piccoli ma importanti consigli per consentire una navigazione in sicurezza nella rete, al fine di ridurre la probabilità di rischio di diventare vittime delle trappole virtuali inevitabilmente pregiudizievoli anche per la vita reale.

Com’è normale che sia, la lezione per i ragazzi è stata davvero interessante ed educativa. I giovani partecipanti, infatti, si sono resi conto che le conoscenze esclusivamente tecniche non sempre sono sufficienti ad affrontare le problematiche di socializzazione e di gestione dei propri “spazi virtuali privati”. In virtù di ciò, si sono mostrati disposti ad accogliere nuovi spunti di riflessione sull’importanza di proteggere le loro immagini private e di mantenere sempre un linguaggio rispettoso.

I poliziotti, successivamente, si sono soffermati anche su altri argomenti collaterali, quali gli hate speech, ovvero i cosiddetti “discorsi d’odio”.