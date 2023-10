Premio Nobel per la Medicina 2023 a Katalin Karikò e a Drew Weissman

di Rita Milione

Il Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato all’ungherese Katalin Karikò e a Drew Weissman (Usa), per il loro impegno contro il Covid e per i vaccini. Il premio Nobel è assegnato con un appannaggio di 11 milioni di corone svedesi (un milione di euro), da dividere tra i vincitori.

Un milione di corone è stato aggiunto quest’anno, a causa dell’inflazione e della svalutazione della corona. Martedì verranno nominati i vincitori per la Fisica, mercoledì per la Chimica. Giovedì toccherà alla Letteratura, venerdì alla Pace e lunedì 9 ottobre all’Economia.

Premio Nobel per la medicina

Il premio Nobel per la medicina, ufficialmente premio Nobel per la fisiologia o la medicina (Nobel prize in physiology or medicine), è stato istituito dal testamento di Alfred Nobel del 1895 ed è stato assegnato per la prima volta nel 1901, come gli altri premi istituiti da Nobel stesso.

Questo premio non viene assegnato dalla Accademia reale svedese delle scienze come la maggior parte dei premi Nobel, ma dall’Istituto Karolinska. Esso consiste in una somma di denaro (otto milioni di corone svedesi nel 2013), un diploma personalizzato per ogni vincitore e una medaglia d’oro recante l’effigie di Alfred Nobel.

Il premio viene assegnato da una giuria di professori di medicina dell’Istituto Karolinska che stila un elenco di cinque nomination da una scelta preventiva di una cinquantina di nomination stilata dal comitato Nobel. Il comitato è composto da 5 membri dell’Istituto Karolinska che si alternano per cooptazione ogni tre anni. Le candidature vengono fatte con l’aiuto di altri importanti istituti medici svedesi e stranieri, circoli di ricerca, eminenti figure mediche ed ex vincitori di premi che ogni anno nominano diversi nomi idonei per il premio. Il premio non può essere assegnato congiuntamente a più di tre persone.