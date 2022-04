Bullismo ad Anzio, 13enne picchiata a scuola. Ecco l’intervento dei genitori della vittima: «Movente razzista, in passato altri episodi»

BULLISMO AD ANZIO: 13ENNE PICCHIATA A SCUOLA, LA DENUNCIA DEI GENITORI– Accade tutto durante l’ora di educazione fisica in una scuola di Anzio: una 13enne, secondo quanto riportano anche i colleghi de “Il Messaggero”, è stata prima aggredita verbalmente e poi fisicamente. La ragazzina, secondo quanto si apprende, si trova attualmente ricoverata in ospedale per una frattura del setto nasale nel reparto otorinolaringoiatria dell’ospedale di Anzio con una prognosi di 25 giorni.

«Argentina di m..», le avrebbe urlato contro una compagna di classe prima dell’aggressione fisica. I genitori hanno reagito, denunciando il triste episodio. Gli studenti dell’Istituto Brancaleone di Anzio invece, hanno protestato, dichiarando: «Si tratta di un qualcosa di inaccettabile! Se la scuola è il posto dove noi dovremmo essere sicuri ma non siamo sicuri neanche qua dentro qualcosa dobbiamo fare! Noi studenti siamo le prime persone a viverci la scuola e quindi noi per primi a scuola dovremo essere tutelati in tutto e per tutto. Ma così non è e quindi protesteremo fino a che non avremo risposte».

L’Istituto Brancaleone di Anzio, ha poi rotto il silenzio sui social, rispondendo con il seguente post sulla pagina Facebook ufficiale della scuola: “L’azione dell’Istituto è sempre stata, ed è, quella di prevenire qualsivoglia episodio di discriminazione e di violenza, sia fisica che verbale. Una azione interna per l’accertamento dei fatti e di eventuali responsabilità personali“. Insomma, nel corso delle prossime ore sicuramente ci saranno ulteriori indagini: ci auguriamo che episodi di questo tipo non si ripetano, soprattutto tra ragazzi giovanissimi. Tutto ciò è davvero deplorevole e inaccettabile.

