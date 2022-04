Biden annuncia 800 milioni di dollari in armi per l’Ucraina

Il Presidente americano Joe Biden ha annunciato l’invio di nuove armi che andranno a rafforzare la difesa contro la Russia nella guerra in Ucraina. Le armi inviate, per un valore di 800 milioni di dollari, permetteranno all’esercito di difendersi contro i possibili attacchi da armi chimiche, già utilizzate dai russi in diverse aree di scontro.

Nel frattempo è giunta notizia dell’occupazione del porto di Mariupol da parte dell’esercito russo. L’area era stata sottoposta ad intensi bombardamenti da alcune settimane ed in attesa per l’evacuazione ci sono circa 100 mila persone. L’esercito ucraino però non ha lasciato attendere la sua risposta, attaccando l’incrociatore Mosca con dei missili “Neptune”. Lo stesso incrociatore il 24 febbraio aveva lanciato l’ultimatum per la resa ai 13 marinai ucraini sull’Isola dei Serpenti.

Sull’attacco dell’incrociatore russo operante nel Mar Nero, strumento importante per la pianificazione di attacchi missilistici, interviene la propaganda russo-ucraina, in quanto per Mosca, sull’imbarcazione darebbe scoppiato un incendio a bordo a causa delle munizioni presenti che trasportava e tale incendio avrebbe determinato l’evacuazione dell’equipaggio. D’altro canto, l’Ucraina rivendica l’attacco dell’incrociatore ed annuncia di averlo colpito ed affondato.

Il Presidente Zelensky ha dichiarato invece che se la Russia non cercherà la pace, uscirà dalla comunità internazionale. Nel frattempo sono numerose le testimonianze di crimini di guerra perpetuati dall’esercito russo in Ucraina e giunge anche notizia di un ingente numero di civili trovati morti nel territorio di Kiev, circa 756, ma sono già state ritrovate numerose fosse comuni, il cui numero di corpi deceduti non è ancora noto.