Bullismo, bimbo di 6 anni ustionato: la denuncia della famiglia. Ecco dov’è avvenuto il triste episodio e come sta ora il piccolo

BULLISMO: BIMBO DI 6 ANNI RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI- Un bambino di 6 anni, secondo quanto riportano anche i colleghi di “today.it”, si trova ricoverato in gravi condizioni al Bridgeport Hospital, negli Stati Uniti d’America a causa delle ustioni provocate da un orribile atto di bullismo. I genitori hanno subito denunciato l’episodio, pubblicando le drammatiche foto che mostrano le condizioni in cui versa attualmente il piccolo. La vittima dell’aggressione è Dominick Krankall.

Sua sorella, Kayla Deegan, ha spiegato ai media cos’è accaduto. Ecco le sue dichiarazioni: “Dominick stava giocando in cortile con gli altri bimbi che vivono nel quartiere. Poi un bullo lo ha chiamato e attirato dietro un angolo, pochi secondi dopo mio fratello è tornato urlando ‘mamma, mi hanno dato fuoco”. E ancora: ”Hanno versato della benzina su una pallina da tennis – ha raccontato la ragazza – per poi accenderla e lanciarla contro mio fratello, prima di scappare mentre lui bruciava”.

Secondo quanto riferiscono i medici dell’ospedale è un miracolo che Dominick sia ancora vivo. Al momento le indagini sono in corso, ma i responsabili di questo tremendo atto di bullismo nei confronti del piccolo non sono stati ancora individuati. Intanto, i familiari del bimbo hanno aperto una raccolta sul sito Go Found Me, dicendo: “È straziante e disgustoso. Vogliamo che queste foto siano viste ovunque in modo che tutti conoscano la storia di Dom e cosa ha dovuto passare. Vogliamo giustizia“.

