Bullismo: Codacons denuncia concorrenti GF e mediaset

BULLISMO: Gli atti di bullismo al Gf Vip ai danni di Marco Bellavia sono ormai un “caso” nazionale. Il concorrente, per chi non lo sapesse, ha lasciato il Grande Fratello Vip dopo essere stato isolato dai compagni in seguito alla condivisione dei suoi problemi di depressione.

Secondo quanto riporta FanPage nella puntata di giovedì 29 settembre, Marco Bellavia ha ammesso di star vivendo un momento di palese difficoltà. Ha detto: “Non sono in equilibrio, prima comincio una storia con me stesso e solo dopo quella con un’altra persona”. L’ex concorrente si è lasciato andare a diverse crisi di pianto e ha chiesto più volte aiuto, senza averlo.

Il Codacons, è intervenuto sulla grave vicenda. Ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dove si chiede di accertare possibili illeciti penali e violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Tlc.

Il Codacons, spiega, che nonostante l’accaduto gli autori del programma e i vertici dell’azienda non hanno adottato misure adeguate. L’art. 610 del codice penale stabilisce infatti che: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni” spiega il Codacons.

All’Agcom l’associazione chiede invece di adottare provvedimenti e sanzioni contro Mediaset per la possibile violazione delle disposizioni in materia di programmi televisivi.

