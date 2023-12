Bullismo e Cyberbullismo: concorso “Sei bullo, ma nun abball”

di Rita Milione

La Settimana regionale contro il Bullismo e Cyberbullismo, istituita con L.R. n° 11 del 22 maggio 2017 (“Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania”), si apre con la Giornata nazionale dedicata al tema, celebrata il 7 febbraio di ogni anno.

Per l’edizione 2022 la Regione Campania ha bandito il Concorso dal titolo “Sei bullo, ma nun abball”, approvato con Avviso pubblico (BURC n° 14 del 07/02/2022) rivolto a studenti e docenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado del nostro territorio.

Accompagnati e spronati dal personale docente degli Istituti scolastici campani che aderiranno al Concorso, studenti singoli o in gruppi di massimo dieci partecipanti potranno scambiarsi esperienze dirette sul tema e tradurre le loro riflessioni nella realizzazione di un prodotto in uno dei quattro format ammessi dal Concorso (video, spot, corto o fotografia).

A seguito dei lavori della Commissione di valutazione – nominata con nota prot. 236238 del 05/05/2022- che ha esaminato i prodotti presentati dalle scuole (secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) in risposta al concorso “Sei bullo, ma nun abball” pubblicato sul BURC n° 14 del 07/02/2022, si pubblica la graduatoria finale dei prodotti pervenuti (rettificata, per mero errore materiale, in data 08/06/2022).

Sono premiati i primi due elaborati per ogni ordine di scuola e in ciascuna categoria video/spot/corto/fotografia.



I gruppi classe o interclasse (max 10 alunni), che risultano tra i vincitori, sono invitati all’evento di premiazione che si terrà in data 13.06.2022 alle ore 9:00 c/o la Sala Auditorium della Giunta Regionale della Campania al Centro Direzionale di Napoli Is. C/3.

GRADUATORIA