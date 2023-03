Bullismo e cyberbullismo: la Polizia Locale di Cesena incontra gli alunni delle scuole elementari

di Antonio D'Amore

Quando si dice che l’unione fa la forza. Riparte l’iniziativa da parte degli agenti della Polizia Locale di Cesena, tornati a scuola per incontrare gli studenti delle classi quinte delle scuole elementari e discutere di bullismo e cyberbullismo.

Coinvolte nelle lezioni frontali le scuole della Fiorita, Case finali, Calisese, Ponte Pietra e di Montiano. Il bullismo e il cyberullismo sono attualmente dei fenomeni dilaganti che che preoccupano insegnanti e genitori.

“Il rapporto tra la Polizia Locale di Cesena e le scuole del nostro territorio – commenta l’Assessore alla Sicurezza Luca Ferrini, riportato dai colleghi di CesenaToday – si rafforza grazie a iniziative di questo tipo che coinvolgono direttamente gli studenti nell’individuazione delle strategie di intervento che la Polizia può mettere in campo contro fenomeni come il bullismo. Appuntamenti come questo contribuiscono a rendere più consapevoli le ragazze e i ragazzi, e rispondono a non pochi quesiti delle famiglie e degli insegnanti. Con ‘Insieme si può’, abbiamo intrapreso un nuovo percorso con le quinte classi di alcune scuole elementari cesenati già avviato nel 2019 e che, nel corso del prossimo anno scolastico, interesserà anche le scuole secondarie di primo grado, così come avveniva prima della pandemia. La priorità è di prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo perpetrati attraverso i social network, accendendo i riflettori su queste tematiche per fornire ai ragazzi gli strumenti per contrastarlo nel modo più efficace possibile”.