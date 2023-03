La proposta anti bullismo: le parole dello psicanalista

di Rosa Vitale

Bullismo: Edoardo Accorsi, sindaco di Cento, in provincia di Ferrara ha avuto un’idea dovuta a circostanze verificate varie volte. Il primo cittadino, ha dovuto infatti affrontare spesso situazioni di bullismo. Ci saranno, secondo quanto riporta VanityFair multe da 100 a 300 euro per i genitori dei ragazzini responsabili di qualsiasi gesto di bullismo.

Ha spiegato: “Questo è uno strumento in più, che dovremo testare e valutare, anche se non siamo la prima amministrazione che lo ha adottato. La multa vuole essere un incentivo alla consapevolezza delle famiglie, che in alcuni casi tendono a ridimensionare il fenomeno del bullismo”

Ma i genitori potranno anche trasformare la multa in un progetto educativo e di recupero per il figlio.

LE PAROLE DELLO PSICANALISTA

Secondo quanto riporta Giuseppe Maiolo, psicoanalista potrebbe essere una buona idea. Ha detto: “Io non sono per le reazioni punitive, però questa strategia potrebbe servire a convincere i genitori che c’è bisogno di fare educazione sul bullismo. Il sindaco di Cento è animato da buone intenzioni ed è molto giovane: deve avere avvertito il bullismo molto da vicino. Il suo sforzo è apprezzabile, perché finalizzato a progetto educativo, che è l’unico strumento utile per fronteggiare questo fenomeno: il bullo e la sua famiglia vanno aiutati a capire”.

Leggi anche: Bullismo, la proposta di un sindaco: “Multe ai genitori dei bulli”