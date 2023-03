Bullismo, la proposta di un sindaco: “Multe ai genitori dei bulli”

di Antonio D'Amore

Arriva la proposta da un sindaco della provincia di Ferrara per contrastare il bullismo. Stiamo parlando dell’idea di Edoardo Accorsi, primo cittadino di Cento, che in un anno e mezzo di amministrazione ha dovuto affrontare spesso «situazioni di bullismo, insieme alla polizia locale, alle forze dell’ordine e alla scuola».

Secondo quanto riporta Vanity Fair, la proposta del sindaco è quella di sanzionare i genitori dei bulli (o per chi ha la patria potestà) con multe da 100 a 300 euro. L’idea è contenuta nel nuovo regolamento di polizia urbana del Comune, che sarà votato il 22 marzo.

«Questo è uno strumento in più, che dovremo testare e valutare, anche se non siamo la prima amministrazione che lo ha adottato», spiega il sindaco. La multa vuole essere un «incentivo alla consapevolezza delle famiglie, che in alcuni casi tendono a ridimensionare il fenomeno del bullismo». Ma, dal momento che il primo approccio del Comune punta sempre a «educazione e sensibilizzazione», i genitori avranno anche la possibilità di tramutare la multa «in un progetto educativo e di recupero per il figlio».

Una collega del magazine Vanity Fair ha rivolto alcune domande a riguardo a Giuseppe Maiolo, psicoanalista, professore di Psicologia delle età della vita e Psicologia dello sviluppo all’Università di Trento e autore del libro Mio figlio tra bullismo e cyberbullismo (Giunti Edu). Secondo l’esperto questo metodo può essere una buona idea, «Io non sono per le reazioni punitive – dice lo psicoanalista – però questa strategia potrebbe servire a convincere i genitori che c’è bisogno di fare educazione sul bullismo. Il sindaco di Cento è animato da buone intenzioni ed è molto giovane: deve avere avvertito il bullismo molto da vicino. Il suo sforzo è apprezzabile, perché finalizzato a progetto educativo, che è l’unico strumento utile per fronteggiare questo fenomeno: il bullo e la sua famiglia vanno aiutati a capire».