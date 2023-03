Fedele: “Darei alla Juve anche qualche indennizzo”

di Michele Mastia

Enrico Fedele, ex direttore sportivo ed ex procuratore dei fratelli Cannavaro, si è lasciato andare ad una delle sue solite dichiarazioni senza peli sulla lingua ai microfoni di Forza Napoli Sempre.

Juve, le parole di Enrico Fedele

La Juventus, senza i punti di penalizzazione, sarebbe la diretta rivale del Napoli per lo Scudetto? Lo Scudetto è già del Napoli, ormai. Se Allegri vince l’Europa League, le italiane in Champions passano a cinque? Sì, aumenterebbero perché la vincitrice dell’Europa League è una storia a parte. La Juventus, però, farebbe bene a non esaltarsi troppo, perché la UEFA, secondo me, prenderà dei provvedimenti molto drastici contro i bianconeri e la loro partecipazione alle coppe”.

Fedele ha poi aggiunto: “Io ridarei alla Juventus i 15 punti tolti, perché non voglio che questo venga ricordato come lo scudetto dell’anno in cui loro furono penalizzati. Anzi, gli darei pure qualche punto di indennizzo, se lo vogliono: tanto il Napoli ha già vinto. Vogliono farci sentire provinciali, ma a me della Juve non interessa un tubo. Ma che me ne frega della Juve, di Mazzoleni e delle altre? Perché intossicarci per queste cose? I torti una volta li subisci contro e una volta sono a favore, è così che funziona”.