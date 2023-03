Napoli, picchiano 14enne e le strappano i capelli. Il motivo sarebbe un…

di Rosa Vitale

NAPOLI. Vittima di bullismo, una ragazza di 14 anni, che é stata ferita da altre ragazze più piccole di lei.

Il movente sarebbe un ragazzino. La 14enne, infatti, avrebbe scritto al ragazzino della piccola “criminale”.

La vittima é stata portata all’ospedale Santobono di Napoli, dove i sanitari l’hanno dimessa con una prognosi di 10 giorni.

La diagnosi dei medici riporta: “Tumefazione galea con alopecia in regione parieto occipitale mediana-contusione colonna vertebrale con dolore palpazione c6-c7”.

Secondo quanto riporta Il Mattino, sui social una testimone descrive ciò che sarebbe avvenuto sabato sera a San Giorgio a Cremano. “Negli ultimi tempi la zona è diventata un punto di ritrovo per ragazzini di San Giorgio e comuni limitrofi. I disagi li viviamo dal venerdì alla domenica, per la folla e per l’assembramento di motorini, anche se episodi di violenza finora non se ne erano mai registrati”, spiega un residente.

