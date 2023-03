Genova, investito da uno scooter sulle strisce pedonali: muore noto imprenditore salernitano

di Redazione ZON

Tragedia a Genova dove un noto imprenditore salernitano è stato travolto e ucciso da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Nella notte è venuto a mancare Vincenzo Spera, presidente di Assomusica.

Secondo quanto riporta TgCom24, l’incidente è avvenuto nei pressi della sua abitazione, in corso Magenta, nel quartiere di Castelletto della città genoana. Spera aveva 70 anni. Soccorso dal personale del 118, è stato ricoverato all’ospedale San Martino in codice rosso, dove è morto al punto di rianimo del pronto soccorso.

Vincenzo Spera, nato in provincia di Salerno, era una figura nota nel mondo dell’organizzazione di spettacoli di musica dal vivo. Con la sua Duemilagrandieventi, fondata nel 1974, ha partecipato all’organizzazione di moltissimi concerti, feste e eventi. Era anche membro del Consiglio superiore dello Spettacolo del ministero dei Beni culturali. Era stato nominato anche ambasciatore di Genova nel mondo dal sindaco Marco Bucci.

Il cordoglio del sindaco di Genova

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha espresso, a nome della giunta comunale, cordoglio per la morte di Vincenzo Spera e vicinanza alla famiglia. “Uomo di spettacolo, musica, arte. Un manager vero che ha saputo imporsi nel suo mondo valorizzando la città nella quale ha trascorso gran parte della sua vita e che ha amato e sostenuto in tanti modi nei suoi diversi incarichi, anche internazionali. Non a caso era stato nominato Ambasciatore di Genova nel mondo. Se Genova negli anni ha ospitato concerti di grandi artisti lo si deve soprattutto alla sua tenacia, capacità e dedizione”, ha scritto Bucci.