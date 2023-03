Moda estate 2023: ritornano i vestiti etnici

di Giusy Curcio

Tuniche in lino, tute e vestiti colorati: la moda estate 2023 arriva direttamente dall’Africa. I colori vivaci e tessuti leggeri hanno conquistato proprio tutti. Tra le proposte ci sono tuniche asimmetriche e impreziosite da pietre e colori dorati, adatte a tutte le occasioni, dalle più informali ai ricevimenti. Tute senza maniche, dalla vestibilità ampia da abbinare con accessori più elaborati.

Non mancano gli abiti lunghi che da anni dominano la moda estiva, sia nella versione larga con spacco o aderente. E ancora, gonnelloni da abbinare a top in cotone o all’uncinetto e maxi abiti bohémien. L’unica regola è osare con i colori! E se si vuole immergere totalmente nella cultura africana, non mancano i caftani, la tunica proveniente dalla Persia e utilizzata soprattutto in Marocco, divenuta ormai un vero e proprio must estivo. Comodo, fresco e versatile da utilizzare in spiaggia ne esistono ormai in tantissime versioni.

Il vestito etnico è stato per anni anche il protagonista delle passerelle e l’alleato perfetto delle giornate più calde. Da utilizzare sia in città che al mare, basta variare le scarpe, passando dai sandali in corda o con tacco in legno e utilizzare una cintura in vita. Si possono poi mischiare vari pezzi, etnici, righe, crop top per creare uno stile boho-chic.