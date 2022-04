Bullismo, ragazzo di 13 anni picchiato: la denuncia della madre

Bullismo, ragazzino di 13 anni picchiato. Ecco la denuncia della madre: “Mio figlio vittima dei bulli. Ora non esce più di casa”

BULLISMO: RAGAZZO DI 13 ANNI PICCHIATO DAI BULLI- Gli episodi di bullismo tra i giovanissimi sono sempre più diffusi e purtroppo spesso le conseguenze sono anche gravi. Ecco il racconto di una mamma, riportato anche dai colleghi de “ilrestodelcarlino.it”: “Mio figlio non va più a scuola, e non esce nemmeno di casa. Ha paura, tanta paura, e anche io sono spaventata a morte: dentro questa casa ormai siamo sprofondati in un vero e proprio incubo“.

Il 13enne, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato picchiato con una canna di bambù sporca di feci di cane. La madre ha subito portato suo figlio al Pronto Soccorso e ha poi denunciato prontamente l’accaduto. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura di Bologna che ora indagherà scrupolosamente sulla vicenda. Gli episodi di bullismo sarebbero cominciati lo scorso autunno. Il ragazzo si era tenuto tutto dentro in silenzio per diverso tempo. Poi ha trovato il coraggio di dirlo ai genitori, dopo diversi mesi in cui ha avuto anche il timore di uscire di casa.

