Mascherine sul lavoro, si va verso lo stop all’obbligo

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha annunciato che si va verso lo stop all’obbligo di usare le mascherine sul luogo di lavoro. L’ipotesi è di limitarsi ad una semplice raccomandazione: “Gli Italiani hanno già dimostrato una responsabilità diversa come accaduto con le mascherine all’aperto“. Immediate le critiche, come quelle della Fondazione Gimbe: “Abbandonare le mascherine al chiuso è una follia“.

Sempre secondo il sottosegretario Costa, la regolamentazione dell’uso delle mascherine risulta molto complessa e quindi arrivare ad una regolamentazione è la soluzione migliore e anche più semplice.

“Dopo il netto calo della scorsa settimana tornano a salire i nuovi casi settimanali, che si attestano a quota 433mila con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 62mila casi, a fronte di una risalita dei tamponi totali dell’11,7%. Con il 1° maggio alle porte i dati dimostrano che la circolazione del virus, già molto elevata, è addirittura in aumento rispetto alla scorsa settimana” sono le parole, come riporta TGCom24, di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.