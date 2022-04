64° giorno di guerra in Ucraina: gli aggiornamenti

La Guerra tra Russia e Ucraina entra oggi nel suo 64° giorno. La luce in fondo al tunnel sembra ancora lontana e ogni giorno arrivano notizie sconvolgenti dalle zone del conflitto. Fonti USA denunciano oggi azioni di militari russi che hanno giustiziato cittadini e militari ucraini che volevano arrendersi. Nel frattempo Mosca ha annunciato che a partire da Maggio a Kherson sarà in vigore il rublo.

La guerra comunque continua a imperversare nelle altre zone del paese. Le autorità ucraine hanno annunciato di aver sventato un attacco aereo a Leopoli. Resta l’allarme in tutta l’area ma la situazione sembra ora tranquilla mentre continuano denunce contro sospetti in tutto il Paese.

“La guerra non finirà con le riunioni. La guerra finirà quando la Federazione Russa deciderà di finirla e quando ci sarà la possibilità di un accordo politico serio. Possiamo avere tutte le riunioni, ma non è questo che farà finire la guerra” sono le parole del Segretario Generale ONU Guterres in un’intervista alla CNN.