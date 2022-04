Nba playoff, Bucks e Warriors chiudono i conti: Giannis e Steph accedono al secondo turno

Due le partite nella notte Nba con Milwaukee e Golden State che accedono al secondo turno con il minimo sforzo. Un dopo 4-1 per chiudere le rispettive serie che alla vigilia non erano poi così scontate. Protagonisti neanche a dirlo Steph Curry e Giannis Antetokounmpo che, rispettivamente con 30 e 33 punti, regalano ai propri compagni qualche giorno in più di riposo rispetto ai loro prossimi avversari.

Golden State Warriors-Denver 102-98

Dopo aver vinto gara 4 e riacceso una minima speranza di poter riaprire la serie, Denver si scioglie nei minuti finali sotto i colpi degli Splash Brothers. Tutto merito di una quarta frazione ai limiti della perfezione, chiusa sul parziale di 32-20, che permette agli Warriors di recuperare da uno svantaggio di 8 lunghezze per poi chiudere i conti a 20 secondi dalla fine.

Per la prima volta nella serie il numero 30 parte in quintetto chiudendo una partita da 30 punti, 5 rimbalzi e 5 triple (di cui due pesantissime nei minuti finali). Registrando la 49ª gara da almeno 5 triple ai playoff, ovviamente, nessuno meglio di lui nella storia Nba. Jokic ci prova fino all’ultimo a deve arrendersi allo strapotere di Curry, il quale lo ha battuto spesso e volentieri al ferro, e ai falli che lo tengono fuori il più del dovuto. Alla sirena saranno 30 i punti del Joker conditi da 19 rimbalzi e 8 assist. Agli Warriors non resta che attendere la vincente da Memphis e Minnesota, per un secondo turno che potrebbe essere tra i più spettacolari del tabellone.

Nba, Milwaukee Bucks-Chicago Bulls 116-110

Ai Bucks basta un primo quarto da 34-18 di parziale per indirizzare il match dalla propria parte e chiudere definitivamente i conti in una serie mai in discussione. Milwaukee passa così al secondo turno con il minimo sforzo, tenendo botta nonostante alcun exploit delle sue stelle e l’assenza di Khris Middleton. Miglior marcatore di serata è Giannis che va ad un rimbalzo dalla doppia-doppia e con 33 punti permette ai suoi di amministrare senza troppi affanni il vantaggio accumulato nei primi tre quarti.

I Bulls provano a gettare il cuore oltre l’ostacolo nell’ultima frazione ma il parziale di 25-32 non gli permette di rimettere in discussione la sfida nel finale. Senza Zach LaVine e Alex Caruso e con un DeRozan in serata no, è Williams il migliore dei suoi con 23 punti mentre Vucevic ne piazza 19 con 16 rimbalzi.