Nba playoff: Warriors e Sixers mettono la freccia, Dallas pareggia la serie contro Utah

Tre le partite nella notte dei playoff Nba. Golden State e Philadelphia mantengono il fattore campo e portano le rispettive serie sul punteggio di 2-0 contro Denver e Toronto. Con Doncic ancora ai box per un problema alla caviglia, Dallas torna in corsa grazie ad una prestazione mostruosa di Jalen Brunson da 41 punti che ristabilisce la parità nella serie contro gli Utah Jazz.

Golden State Warriors-Denver Nuggets 126-106

Se in gara 1 il palcoscenico se lo era preso Jordan Poole al suo esordio assoluto nei playoff Nba, gara 2 è un autentico massacro per i Denver Nuggets. Oltre ad una difesa granitica, più della metà dei punti degli Warriors arrivano da tre uomini in serata di grazia: Curry, Thompson e, ancora, Poole. 65 punti in tre conditi da una pioggia di triple e giocate al ferro da far saltare l’intero Chase Center dalle poltroncine.

Jordan Poole was dropping dimes and buckets in Game 2 to lift the Warriors to the 2-0 series lead!



Poole: 29 PTS (10-16 FGM), 5 REB, 8 AST, 2 STL, 5 3PM



Warriors vs. Nuggets Game 3: Thurs. 10pm/et on TNT

Dall’altro lato del parquet ci sarebbe una squadra che in regular season ha battuto gli Warriors per 3 volte su 5 ma che proprio non riesce ad essere incisiva. I numeri non raccontano bene la debacle di Denver in queste due gare sotto la Baia. Sebbene Jokic vada in doppia-doppia da 26 punti e 11 rimbalzi, l’MVP in carica è braccato dalla difesa dei padroni di casa che lo costringe ad errori su errori sotto al ferro finché non lascia anzitempo per un tecnico. Alla sirena sono 34 per Curry, 29 per Poole e 21 per Thompson, gli Spalsh Brothers sono diventati tre!

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 112-97

I Sixers bissano il successo di gara 1 e lasciano il Wells Fargo Center con un’altra vittoria bella e convincente. Sono tre i 76ers sopra i 20 punti con Embiid a giganteggiare su tutti con la sua doppia-doppia da 31 punti e 11 rimbalzi. Dopo la doppia-doppia di gara 1 Harden si ferma a “soli” 14 punti con 6 assist e 6 rimbalzi.

"22 Twos as Jay-Z would say"



"22 Twos as Jay-Z would say"

Partita rimasta in equilibrio nel solo primo quarto chiuso con Toronto addirittura avanti di 1. Il resto è un monologo dei padroni di casa che nei due quarti centrali spianano la strada al successo permettendosi di amministrare nell’ultima frazione e facendo riposare qualche minuto in più del previsto le proprie stelle. A Toronto non bastano ben 4 giocatori a quota 20 punti per pareggiare la serie, sintomo di una superiorità netta di Philadelphia che difficilmente lascerà che la serie si riapra in Canada.

Nba playoff, Dallas Mavericks-Utha Jazz 110-104

Dopo il flop di gara 1, i Mavericks fanno valere il fattore campo e portano la serie in perfetta parità a Utah. Ancora fuori Doncic per un infortunio alla caviglia, a fare il fenomeno ci pensa Jalen Brunson autore di 41 punti, record personale ai playoff, e di una prestazione che ha fatto dimenticare ai tifosi di casa l’assenza del 77 sloveno. Bene anche il tedesco Kleber, ottimo spalling partner di Brunson con 25 punti, 6 rimbalzi e 3 passaggi vincenti.

The Mavericks 22 three-pointers mark a new franchise record for 3PM in a Playoff game!



Game 3: Jazz/Mavs

Thurs. 9pm/et on NBA TV

A Utah non bastano i 34 di Donovan Mitchell che, però, si spegne insieme a tutta la squadra con il passare dei minuti. Il parziale di 33-23 dell’ultimo quarto è decisivo con Dallas che si riprende il fattore campo e vola verso Utah aspettando il ritorno di Luka Doncic che potrebbe rimescolare le carte di questa serie.