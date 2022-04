Morgan si candida come Capolista per le elezioni di Verona

Marco Castoldi, in arte Morgan, decide di dedicarsi al mondo della politica, candidandosi come capolista a sostegno del Sindaco uscente di Verona, Federico Sboarina.

La lista in cui Morgan si candida sarebbe Io Apro Rinascimento, il cui precedente nome era Io apro fondata da Vittorio Sgarbi.

Scopo di questa lista era quello di promuovere l’apertura delle attività durante il lockdown e che quindi si opponeva fortemente alle restrizioni anticovid.

Il Sindaco uscente della città di Verona appartiene al Partito Fratelli d’Italia, ma era riuscito anche a conquistare la fiducia della Lega grazie al suo operato. Inoltre lo stesso primo cittadino si era fatto promotore di test anti-droga per gli amministratori comunali. Questa iniziativa era stata fatta avanti dal movimento politico Verona Domani e su basa volontaria, prevedeva l’adesione all’iniziativa sia di amministratori comunali che di Sindaco ed assessori. Per tale proposta vennero indicate anche le scuole come luoghi ideali dove effettuare test.

Lo scopo di quella iniziativa era di sensibilizzare i giovani contro l’uso delle droghe e per questo motivo i risultati dei test vennero pubblicati anche sul sito del Comune.

Tempo fa lo stesso Morgan si era in realtà scontrato con l’ex sindaco Flavio Tosi che aveva persino cancellato il concerto in città dell’artista, poiché per lui da considerarsi non un bell’esempio per i giovani di Verona, a causa dell’uso di cocaina per alleviare stati depressivi. Dopo un po’ di tempo, però il conflitto tra i due si era risanato ed infatti al cantante fu permesso di esibirsi.

Ora Morgan a sostegno della maggioranza e contro l’opposizione al ricandidato Sindaco Tosi sfiderà ancora una volta l’argomento riguardante l’uso delle droghe.