Napoli, nuova scossa di terremoto: epicentro nel capoluogo e a Pozzuoli

Questa notte Napoli ha tremato di nuovo. Intorno alle 4 del mattino, una scossa di terremoto è stata avvertita sia nel capoluogo che a Pozzuoli. Molti residenti sono stati svegliati di colpo per il forte tremore del terreno: si calcola infatti un’intensità di magnitudo 2.7, con 2 km di profondità.

Pioggia di commenti sui social per via della scossa. Vari gli utenti che hanno lamentato la paura provata durante la scossa: .“La terra balla tutta”, “Non se ne può più di venire svegliati così“, sono solo alcuni dei commenti. Fortunatamente non si contano danni nè a persone nè ad edifici.