L’Isola dei Famosi: ecco le ultime eliminazioni e nomination

Ieri sera è andata in onda l’ottava puntata del reality L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi, in onda su Canale 5. Ospiti fissi in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Dopo i vari convenevoli, la padrona di casa si è subito messa in collegamento con l’inviato Alvin, che dalle Honduras, insieme a tutti i naufraghi, ha dato il via alla puntata.

Il primo annuncio ha riguardato Jovana Djodjevic, costretta a lasciare il reality per problemi di salute.

Si avverte inoltre sempre di più l’astio tra Nicolas Vaporidis e Jeremia Rodriguez, appartenenti alle due tribù rivali. Secondo il regolamento inoltre, i due gruppi non dovrebbero neppure comunicare tra di loro: a causa di questa regola infatti la modella Estefania Bernal è stata ammonita, per aver rivolto parola alla rivale Guendalina Tavassi. La punizione ha previsto il fuoco spento per 24 ore per tutto il gruppo, scelta non accolta positivamente dal resto della tribù.

Nicolas Vaporidis ha poi avuto la sua fetta di critiche: secondo alcuni infatti l’attore avrebbe finto di sentirsi male per andare mangiare, accusa non gradita da parte di Nicolas, che durante la puntata ha fatto sentire le sue ragioni. Infine il battibecco è stato messo a tacere dalla Luxuria.

E’ giunto poi il momento del televoto: il primo a salvarsi è stato Nick, il secondo Gustavo Rodriguez. Finita in nomination Guendalina Tavassi.

Il via poi alla prova di forza che ha visto protagonisti e rivali Nicolas e Blind. I si sono dovuti tuffare in mare e raggiungere una piattaforma sui quali vi erano dei sacchi, lanciati poi ai compagni di squadra da una catapulta. La vittoria è stata assegnata ai Cucaracha.

Poi Ilary si è collegata anche con gli altri naufraghi della Playa Sgamada, offrendo a Clemente di parlare con sua moglie Laura, in cambio però di una nomination immediata. Lo sportivo ha accettato il rischio.

Un’altra lite ha riguardato invece Carmen di Pietro e suo figlio Alessandro, separati dalle rispettive tribù. Il programma li ha voluti in sfida, premio un piatto di spaghetti al sugo. I due sono rimasti appesi a delle corde che propendevano verso una piscina di fango. A vincere è stata mamma Carmen, che ha poi diviso il piatto con i suoi compagni.

Nella Tana dei Serpenti si sono poi confrontati Nicolas e Jeremias,i quali, a detta del primo “non si sono mai trovati“. Neanche Jeremias d’altro canto sembra intenzionato a rivedere le sue posizioni.

E’ seguita ancora un’altra sfida: stavolta a gareggiare sono state Guendalina ed Estefania, nel duello del girarrosto. A vincere la seconda, che ha potuto “acquistare” un membro della squadra avversaria. La modella ha scelto Laura, dando in cambio Edoardo.

Un’altra gara ha riguardato invece Blind e Nick. I due si sono spinti in una prova di apnea e a vincere è stato Nick.

Poi Ilary si è collegata con Playa Sgamada ed ha scoperto che a dover abbandonare definitivamente L’Isola dei Famosi è Floriana Secondi.

Spazio poi alle nomination relative: Jeremias tra i primi, seguito poi da Estefania e Roger.