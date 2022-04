Anticipazioni Uomini e Donne: Biagio sceglie?

Ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di oggi 15 aprile del programma in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.50.

Anticipazioni Uomini e Donne: Luca prossimo alla scelta?

Secondo le indiscrezioni, oggi al centro dello studio, si accomoderà Luca Salatino. Ormai per il tronista si fa sempre più vicino il giorno della scelta. Non avendo ancora esplicitato con chi vorrà uscire dal programma, il giovane ha deciso di andare a riprendere Lilli che, nella scorsa puntata, non si era presentata, annunciando la propria eliminazione, sicura di non essere in cima alle preferenze di Luca.

Chissà se la ragazza resisterà alla richiesta del tronista e deciderà definitivamente di abbandonare lo show di Maria.

Ma i colpi di scena non finiscono qui. Dopo l’esterna del bacio con Soraia, oggi verrà trasmessa un’altra esterna, con un altro bacio. Si tratta dell’uscita con la corteggiatrice Aurora, con la quale non sono mancati gli scambi di effusioni da parte di Luca. Come reagirà Soraia a tale vista?

Trono over: Diego e Aneta sempre più vicini?

Passiamo adesso al trono over. Protagonista di oggi sarà sicuramente Biagio Di Mauro, il quale sta uscendo con Iolanda. Ma oggi si parlerà di una svolta nella loro frequentazione. Di cosa si tratterà?

Inoltre, sempre per le categorie di dame e cavalieri, ampio spazio verrà dato anche a Diego Tavani e Aneta, che dovrebbero raccontare gli ultimi dettagli della loro conoscenza. Chissà come starà andando la loro conoscenza.

Secondo le indiscrezioni, la dama Gemma Galgani non riceverà nessuna attenzione durante questa puntata.