Giorgio Siena: “Il bullismo sarà sempre più diffuso, l’amministrazione vada oltre l’indifferenza”. Ecco le dichiarazioni del consigliere

GIORGIO SIENA: LE DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIERE SUL BULLISMO– Giorgio Siena, consigliere comunale della lista civica Più Mirandola, ha commentato il recente episodio avvenuto negli ultimi giorni di Marzo. In quell’occasione, un ragazzino era stato malmenato da una baby-gang in Via 2 Giugno, nei pressi del parcheggio di un bowling.

Ecco le parole di Giorgio Siena, riportate anche dai colleghi de “il resto del carlino”: “L’aggressione delle baby gang non sorprende, ma è una conferma di ciò che possiamo ancora attenderci in futuro. Secondo molti sociologi il problema maggiore nei prossimi anni, anche a livello europeo, sarà la microcriminalità giovanile. Si tratta di un fenomeno che, in questo frangente, si annida specialmente fra gli strati più fragili e marginali della popolazione”.

“Ho presentato una mozione in Consiglio“, spiega Siena, “per capire se da parte della Giunta vi è la volontà di andare oltre l’indifferenza. E’ urgente creare una vera rete territoriale, fra amministrazione, forze dell’ordine e scuole: solo in questo modo, si può immaginare di arginare la devianza giovanile”.

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie. Continua a seguirci anche sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Lascia un mi piace cliccando qui.

Ti potrebbe interessare anche questa notizia: “Enrico Papi rivela: “Sono stato vittima di bullismo televisivo””. Clicca qui.

Ci trovi pure su Instagram. Clicca qui.