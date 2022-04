Formazione RSPP datore di lavoro: come funziona?

Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono una formazione specifica, tanto dei lavoratori coinvolti quanto del datore di lavoro.

La sicurezza e la salubrità dell’ambiente lavorativo devono essere garantite per legge e il datore di lavoro è il soggetto principale sul quale pende questo obbligo: il datore di lavoro non è l’unico incaricato nell’attuazione delle misure di prevenzione, ma è certamente la figura centrale per quanto riguarda l’obbligo di garantire la sicurezza in azienda.

Questo perché il datore di lavoro ha il compito di vigilare sulla sicurezza, effettuare la valutazione dei rischi e designare le figure che lo affiancano nel compito.

Il datore di lavoro può assegnare il ruolo di Responsabile di prevenzione e protezione oppure ricoprire direttamente il ruolo.

In quest’ultimo caso per svolgere le funzioni di RSPP è perentorio frequentare un corso di formazione per RSPP datore di lavoro.

Vediamo come si svolge e in che cosa consiste la formazione di RSPP datore di lavoro.

Ciò nonostante ricordiamo che l’esperienza di un consulente che ricopre tale figura quotidianamente, anche in virtù della complessità tecnico legislativa dell’argomento, sia la scelta più adatta per essere in regola dal punto di vista di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Formazione RSPP Datore di lavoro: in che cosa consiste

Per fare una formazione per RSPP datore di lavoro è necessario fare riferimento ad un organismo abilitato e seguire il programma indicato.

I corsi di formazione sono pensati in modo da fornire tutte le informazioni utili in modo snello ed intuitivo, sia per i lavoratori che per il datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha la possibilità di nominare una persona che ricopra il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione oppure può ricoprire personalmente il ruolo. Tuttavia deve ricoprire le capacità ed i requisiti professionali individuati dal decreto legislativo 81/08.

Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro individua i requisiti che RSPP deve possedere, nello specifico: almeno diploma di istruzione superiore, integrato con la partecipazione ad appositi corsi di formazione.

Nel caso in cui si sia in possesso di una laurea in seguenti materie: ingegneria civile e ambientale, industriale, dell’informazione; oppure in scienze dell’architettura, dell’ingegneria edile o tecniche dell’edilizia, oppure in professioni sanitarie della prevenzione si è esonerati dalla frequenza di tali corsi.

Formazione RSPP Datore di lavoro: come funziona

La formazione è obbligatoria solo in determinati casi.

I corsi di formazione sono fondamentali per chi ha solo un diploma di scuola superiore. In questo caso la formazione si differenzia in base alla tipologia aziendale e al relativo rischio. La classe di rischio può essere bassa, media o alta. Il corso di formazione si basa sulla classe di rischio.

Per le aziende che hanno una classe di rischio più bassa è prevista una formazione di 16 ore suddivisa in 4 moduli. Mentre la classe di rischio più alta prevede un corso di 48 ore. Le aziende che rientrano nella classe di rischio media hanno una formazione di 32 ore.

La classe di rischio è individuabile attraverso il codice ateco aziendale.

I contenuti del corso riguardano norme sulla sicurezza, la gestione e l’organizzazione della sicurezza, l’individuazione e la valutazione dei rischi e la formazione e consultazione dei lavoratori.

Concludendo, il datore di lavoro può assumere le funzioni da RSPP senza nominare una figura terza, a condizione che rispetti i requisiti di legge e frequenti la formazione obbligatoria individuata dalle norme.

Nel caso in cui invece nomini un soggetto terzo a svolgere le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la persona dovrà altresì frequentare il corso rspp di formazione a meno che non abbia la laurea in una delle materie individuate dal Testo unico sulla sicurezza.

La formazione RSPP datore di lavoro dipende dalla tipologia di rischio al quale è esposta l’azienda, classificato in tre classi di rischio, basso, medio e alto.

Alitec srl si occupa di sicurezza sul lavoro da oltre vent’anni ricoprendo incarichi di rspp per prestigiose realtà industriali italiane.