Oroscopo di Paolo Fox Sabato 16 Aprile 2022: Pesci nervoso

Ariete Nella giornata di oggi potreste farvi prendere da un po’ di malinconia sebbene abbiate un valido quadro astrale per quanto riguarda gli affari e il lavoro. Forse quello che manca in questo momento è un po’ di grinta. Resta da chiarire qualcosa nei rapporti interpersonali, le responsabilità che gravano sulle vostre spalle iniziano a pesarvi.

Toro Dopo una fase piuttosto concitata in amore, adesso siete più calmi e pazienti. Una vostra vecchia fiamma potrebbe tornare sulla scena. Nel lavoro potreste avere intuizioni ed idee brillanti che vi faranno guadagnare consensi tra colleghi.

Gemelli Ritrovate finalmente il desiderio di amare e stare insieme alle persone. La giornata di oggi sarà propizia proprio per la sfera sentimentale. Anche in ambito professionale potrebbe arrivare qualche piccola gratificazione, vivete un periodo di netta ripresa.

Cancro C’è una grande voglia di scommettere su se stessi perché state recuperando fiducia in voi stessi e nelle vostre possibilità. Se nel lavoro ultimamente avete riscontrato delle difficoltà, potranno essere superate. Ci molti motivi per essere ottimisti.

Leone Cercate di essere più intraprendenti e grintosi in amore altrimenti se restate passivi potreste rischiare di innervosire il partner. Siate tenaci e determinati nel lavoro perché potreste ottenere una bella gratificazione e riscuotere successo. Questo oroscopo premia il lavoro.

Vergine Dedicatevi di più all’amore e alla persona amata soprattutto in questi giorni di festa in cui si trascorrerà tempo con la famiglia e le persone care. In ambito professionale cercate di fidarvi di più del vostro istinto e delle vostre intuizioni.

Bilancia In amore la Luna porterà delle belle novità e dei momenti coinvolgenti. Sarete decisamente più desiderabili e affascinanti. Chi sta cercando lavoro dovrebbe essere più intraprendente, cercate di tenere vivi i contatti.

Scorpione State piano piano recuperando un po’ di buon umore dopo un periodo segnato da conflitti e discussioni. Le stelle consigliano di circondarvi di persone che trasmettono serenità. Cercate di rimanere sempre concentrati sugli obiettivi che vi siete prefissati.

Sagittario Sul lavoro potreste non sentirvi al massimo: cercate di non essere troppo severi con voi stessi. Per quanto riguarda l’amore, fate attenzione alle parole dette perché rischiate di rovinare rapporti importanti. Cercate di contare fino a dieci.

Capricorno Novità in vista sia nel lavoro sia nei rapporti sentimentali. In ambito lavorativo, dovrete non essere impulsivi, cercate di ponderare bene le parole e le scelte altrimenti rischiate di commettere errori che potrebbero rivelarsi fatali.

Acquario Venere potrebbe iniziare un transito polemico per cui sarà meglio cercare di mantenere la calma e non peggiorare le cose. A maggio si potrà recuperare sia in ambito sentimentale che professionale.