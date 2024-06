Bullismo, scuola di Lecce entra nella top 10 delle migliori al mondo

di Anna Del Prete

BULLISMO SCUOLA LECCE – Il World’s Best School Prizes è uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel campo dell’istruzione. Molte sono le scuole italiane, infatti, vi partecipano per averlo. Quest’anno entrano nella top 10 due istituti superiori; il Guglielmo Marconi di Dalmine (Bg) e il Galilei-Costa-Scarambone di Lecce.

Quest’ultimo è stato selezionato nella top 10 nella “Supporting Healthy Lives” (a supporto del benessere). Il premio è reso possibile grazie all’impegno degli studenti nel combattere il fenomeno del bullismo e migliorare il benessere degli altri studenti.

La scuola di Lecce combatte il bullismo con il progetto “MaBasta”

La scuola ha ottenuto il riconoscimento grazie al suo impegno nel combattere il fenomeno del bullismo e nel migliorare la salute mentale ed il benessere degli studenti. Questo è reso possibile grazie al progetto “Mabasta”, ideato e portato avanti dagli stessi studenti, coinvolgendo 35mila studenti in tutta Italia.

L’iniziativa ha permesso di creare un ambiente scolastico più sicuro e supportivo, promuovendo con forza la cultura del rispetto e della salute mentale.

