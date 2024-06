Cyberbullismo: Fondazione Carolina forma 1000 genitori e 600 giovani in Sicilia

di Rita Milione

Fondazione Carolina, dedicata a Carolina Picchio, prima vittima riconosciuta di cyberbullismo in Italia, ha concluso con successo il progetto pilota “1nessuno100giga” in Sicilia. L’iniziativa ha coinvolto oltre 1000 genitori in 802 scuole di ogni ordine e grado e 600 ragazzi di 276 istituti superiori delle nove province siciliane.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Fondazione S.O.S Il Telefono Azzurro ETS e il Movimento antibullismo MaBasta, ha previsto un’attività formativa di 130 ore finalizzata alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Gli esperti di Fondazione Carolina hanno formato nuovi peer educator per gli istituti superiori, mentre la formazione dei genitori è stata impostata nell’ottica di una continuità educativa. “Cittadini più informati sono cittadini più consapevoli anche su questi fenomeni così delicati”, ha dichiarato Giuseppe Pierro, direttore dell’USR Sicilia.