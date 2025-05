Bullismo già a tre anni: allarme dalle scuole dell’infanzia. I dati presentati a Bari durante il lancio del progetto nazionale

di Andrea Vitale

Bulli e vittime già all’asilo. È questo il dato sconcertante emerso a Bari, in occasione dell’evento di lancio del progetto nazionale “Bullismo e cyberbullismo: conoscere, prevenire e contrastare”, promosso per sensibilizzare le istituzioni e le famiglie fin dalle prime fasi dello sviluppo infantile.

Durante l’incontro, organizzato con il supporto dell’Università di Bari e del Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia e comunicazione, sono stati presentati i risultati di un monitoraggio condotto nelle scuole pugliesi, che ha fatto emergere un fenomeno precoce e in crescita.

Nei soli due mesi iniziali di attività dello sportello d’ascolto, sono state raccolte:

31 segnalazioni da parte dei genitori e 44 da parte degli insegnanti della scuola dell’infanzia ;

e della ; 63 segnalazioni dai genitori, 102 dagli insegnanti e 81 dagli alunni delle scuole primarie.

Dati che mettono in evidenza quanto sia necessario intervenire già in età prescolare con strumenti educativi mirati, coinvolgendo famiglie, docenti e studenti in un percorso strutturato di prevenzione. Il progetto nazionale, attivo in più regioni, mira a formare personale scolastico, fornire supporto psicologico e promuovere una cultura del rispetto a partire dai contesti più fragili.

