Casalmaggiore, libri e arte contro il bullismo: la Biblioteca Civica lancia un messaggio di inclusione con “Il bullo nella rete”

di Andrea Vitale

La cultura come strumento per combattere il bullismo. È questo il cuore della mostra “Il bullo nella rete con la Biblioteca: leggere per dire ‘no’ ad ogni forma di sopraffazione”, promossa dalla Biblioteca Civica “A.E. Mortara” di Casalmaggiore in collaborazione con gli istituti scolastici del Casalasco. Un progetto che coniuga lettura, creatività e impegno civile, inserito all’interno della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”.

L’inaugurazione dell’esposizione si terrà venerdì 16 maggio alle ore 9.30, alla presenza di studenti, docenti e autorità locali. L’intero percorso espositivo sarà visitabile per tutto il mese presso la Biblioteca di via Marconi, negli orari di apertura al pubblico.

La mostra raccoglie lavori creativi e riflessioni degli studenti, frutto di un anno di attività laboratoriali e formative. In esposizione ci saranno manifesti antibullo, magliette “anti-bullo” disegnate dai bambini, book trailer che raccontano storie di amicizia e resilienza, e stendardi poetici e illustrati che esprimono messaggi di inclusione attraverso parole e immagini.

«L’esposizione è un’importante occasione per riflettere sulla lotta al bullismo attraverso il linguaggio universale dell’arte e della lettura», ha dichiarato Santina Maldotti della Biblioteca Civica. Il progetto è stato cofinanziato da Regione Lombardia e realizzato grazie al supporto di Arianna Maiocchi, Marco Goi, Rebecca Boturri, Denise Zanichelli, delle dirigenti scolastiche, degli insegnanti e, naturalmente, degli studenti.

Il titolo della mostra racchiude un messaggio forte: il bullismo si combatte anche “in rete”, ma con libri, arte e parole che uniscono, non che dividono. Un’iniziativa che dimostra come la scuola e le istituzioni culturali possano agire concretamente nella prevenzione dei fenomeni di violenza tra pari.

