Al Comune di Castel San Giorgio uno  sportello digitale per facilitare la vita e le pratiche agli utenti.

di Redazione ZON

Grazie alla Regione Campania, all’assessore alle Politiche Educative e Servizi Digitali Antonia Salvati e all’intero ufficio al ramo diretto dal funzionario Rocco Cataldo, al Comune di Castel San Giorgio è operativo un “Punto Digitale Facile”, uno sportello di facilitazione digitale per tutti i cittadini che necessitano di assistenza nella compilazione o presentazione di pratiche digitali.

«Per attivare lo SPID, per fare un pagamento online, anche per imparare ad usare meglio il computer o lo smartphone. Presso il Punto Digitale Facile i cittadini di Castel San Giorgio troveranno l’aiuto e la formazione che semplificano l’accesso al mondo digitale- fa sapere il primo cittadino di Castel San Giorgio Paola Lanzara -.

«Lo sportello è aperto nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30.

Inoltre è stato attivato un numero dedicato per poter chiedere un appuntamento.

Contattando lo 081-5163232, tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario di apertura del Comune, sarà possibile richiedere e concordare con gli operatori un appuntamento.

Un altro servizio di grande importanza per rendere il Comune sempre più vicino ai cittadini ed alle loro esigenze» – ha concluso il sindaco Paola Lanzara.