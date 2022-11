Bullismo a scuola: provvedimenti severi per bulli e spettatori inermi

Arriva dalla provincia Pavia l’ennesimo episodio di bullismo che si sviluppa all’interno di un istituto scolastico. Uno studente, infatti, durante il cambio dell’ora, al ritorno in aula dopo un’attività in laboratorio, ha subito un’aggressione. Gli artefici, peraltro, non si sono fermati alla sola violenza fisica, accompagnando quest’ultima con offese di natura sessuale. L’aggressione è durata circa una ventina di secondi, fin quando alcuni compagni sono riusciti a dividerli aiutati da professori accorsi anche dalle aule vicine. Non tutti gli alunni che assistevano alla scena, però, sono intervenuti per sedare gli animi. E per questo nel mirino della preside, intenta a prendere provvedimenti molto seri, ci sono anche loro.

Il dirigente scolastico ha infatti intenzione di agire con una punizione esemplare. I bulli (sarebbero almeno 4) saranno espulsi, mentre chi è rimasto a guardare senza intervenire riceverà una sospensione di 14 giorni. Questo è quanto sarebbe stato deciso ieri nel consiglio di classe convocato d’urgenza. Provvedimenti che dovranno, però, essere esaminati anche dal consiglio d’istituto.

La preside, intanto, ha spiegato: “L’episodio non sarebbe mai dovuto accadere, ma ora voglio che sia chiaro che la nostra scuola interverrà in maniera molto decisa affinché simili fatti non abbiano più a ripetersi”.

A parlare è anche la mamma della vittima di questo triste atto di bullismo: “Adesso mio figlio non esce più di casa, sono esperienze che ti segnano la vita. Non c’è verso di farlo tornare a scuola e in tutta sincerità lo capisco. Nessun genitore dei ragazzi coinvolti mi hanno chiamato, mi dispiace”.